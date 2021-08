Incendi in Abruzzo | paura a Pescara | fuoco a ridosso delle case | alcuni ustionati Bagnanti in fuga

(Di domenica 1 agosto 2021) Ancora una giornata nera per gliin. In tutta la regione sono diversi i roghi attivi, con massiccio spiegamento di forze, in particolare vigili del, per le operazioni di ...

Agenzia_Ansa : La Riserva Dannunziana di Pescara sta bruciando e nella zona sud della città sono al lavoro decine di uomini delle… - Devabole : RT @giadm27: A Pescara sta bruciando tutto #abruzzo #incendi - Valerio864dd : L'Abruzzo è devastato dalle fiamme. Roghi in varie zone, specie lungo la costa. Uno schifo senza fine. Spero che… - Debs_Who : Incendi anche qui in Abruzzo, non possiamo più andare avanti così - Massi2712 : RT @Agenzia_Ansa: La Riserva Dannunziana di Pescara sta bruciando e nella zona sud della città sono al lavoro decine di uomini delle forze… -

Ancora una giornata nera per gliin. In tutta la regione sono diversi i roghi attivi, con massiccio spiegamento di forze, in particolare vigili del fuoco, per le operazioni di spegnimento. PINETA D'AVALOS La ...PESCARA - Ancora una giornata nera per gliin. In tutta la regione sono diversi i roghi attivi, con massiccio spiegamento di forze, in particolare vigili del fuoco, per le operazioni di spegnimento. PINETA D'AVALOS La ...Ancora una giornata nera per gli incendi in Abruzzo. In tutta la regione sono diversi i roghi attivi, con massiccio spiegamento di forze, in particolare ...Al momento tutte le squadre sono operative sul territorio, da Altavilla a Villa Ripa, da Fontanelle di Atri a Pagannoni, Piancarani, Paolantonio, Nereto, solo ...