Incendi, chiesta l'attivazione del Meccanismo Europeo di Protezione Civile: Draghi firma il Dpcm di mobilitazione nazionale (Di domenica 1 agosto 2021) Gli Incendi che stanno affliggendo l'Italia non si fermano: dalla Sardegna alla Sicilia, oggi anche a Pescara, le fiamme stanno mettendo a dura prova la capacità di risposta per contenere i roghi, alimentati dal caldo torrido di questi giorni e dal vento sahariano. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato un Dpcm di mobilitazione nazionale della Protezione Civile per la Sicilia, dopo la richiesta del governatore Musumeci. Anche l'Abruzzo chiede l'invio di rinforzi da Roma, a causa dell'Incendio che sta ...

