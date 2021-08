Incendi al centro - sud | grandine al nord I roghi assediano Pescara | brucia Pineta Dannunziana

(Di domenica 1 agosto 2021) Fiamme vicino alle abitazioni, pPanico tra i bagnanti, alcune persone trasportate in ospedale. Non ancora domati gliin Sicilia. Draghi ha firmato la dichiarazione di stato di mobilitazione ...

nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - emergenzavvf : #Incendi al Sud, #maltempo al Centro e al Nord: più di 50 gli interventi dei #vigilidelfuoco ad #Ancona e #Macerata… - emergenzavvf : Senza sosta il lavoro dei #vigilidelfuoco a #Oristano per gli incendi boschivi: a Cuglieri e Santa Caterina operano… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: #Incendi al Sud, #maltempo al Centro e al Nord: più di 50 gli interventi dei #vigilidelfuoco ad #Ancona e #Macerata per i… - infoitinterno : Anche a Penne emergenza incendi: roghi vicino al centro urbano e nella zona del lago -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi centro

Fiamme vicino alle abitazioni, pPanico tra i bagnanti, alcune persone trasportate in ospedale. Non ancora domati gliin Sicilia. Draghi ha firmato la dichiarazione di stato di mobilitazione nazionale della Protezione civileIl Comune, per far fronte all'emergenza, ha attivato iloperativo comunale (Coc). La sede è ... nel Pescarese sono in corso numerosie personale e mezzi sono tutti impegnati. Le forze ...A Montorio il fronte peggiore, residenti ospitati nel palazzetto. Le fiamme a Fontanelle e Mosciano lambiscono le case e la ferrovia ...Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate rapidamente e hanno minacciato alcune abitazioni. Sul posto, insieme con il Comandante di Polizia ...