In tilt il sito della Regione Lazio | colpito anche il portale per le vaccinazioni | «È un potente attacco hacker»

(Di domenica 1 agosto 2021) «È in corso unal Ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli delSaluterete vaccinale». Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid-19. «Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla– si spiega nella nota – potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà». Al momento il ...

'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale'. Lo comunica in una nota L'Unità di ......permanenza in carica di un sottosegretario fuori dalle regole e - scrive Francesco Storace sul... Gli hacker sono i nuovi no - vax: inil portale del vaccinoIl portale web della Regione Lazio è bloccato da questa notte per un attacco hacker; disattivati tutti i sistemi, compresi quelli del portale Salute ...Gli hacker hanno preso di mira il vaccino e in particolare la Regione Lazio. "È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I ...