In calo i nuovi casi di Covid, ma sale il tasso di positività (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Diminuisco i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore che sono 5.321 (-1.192 rispetto a ieri) ma il dato risente del numero dei tamponi in meno eseguiti: 167.761 oggi rispetto ai 264.860 di ieri (-97.099). Il tasso di positività infatti aumenta passando dal 2,4% di ieri al 3,2% di oggi. Il numero di decessi è di 5 (-11 rispetto alle 24 ore precedenti). Mancano i dati dei decessi della Regione lazio che a causa di un attacco hacker del sistema informatico ha aggiornato solo il dato dei nuovi casi positivi e dell'occupazione dei posti letto. È quanto emerge dal bollettino ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Diminuisco ipositivi al19 nelle ultime 24 ore che sono 5.321 (-1.192 rispetto a ieri) ma il dato risente del numero dei tamponi in meno eseguiti: 167.761 oggi rispetto ai 264.860 di ieri (-97.099). Ildiinfatti aumenta passando dal 2,4% di ieri al 3,2% di oggi. Il numero di decessi è di 5 (-11 rispetto alle 24 ore precedenti). Mancano i dati dei decessi della Regione lazio che a causa di un attacco hacker del sistema informatico ha aggiornato solo il dato deipositivi e dell'occupazione dei posti letto. È quanto emerge dal bollettino ...

