Il vento d’Africa del Napoli s’abbatte sull’Allianz Arena

Leggi su retecalcio

(Di domenica 1 agosto 2021)– Koulibaly-Osimhen conducono alla vittoria la squadra azzurra contro il Bayern: l’ultima volta poi arrivarono 91 punti Corsi e ricorsi storici: l’ultima volta che ilespugnò l’Allianz, avvenne quattro anni fa con Maurizio Sarri in panchina.Successivamente, in campionato gli azzurri conclusero con 91 punti all’attivo. Ildisputò un campionato starordiario ed avrebbe meritato – a detta di molti addetti ai lavori- il titolo tricolore. Che sia di buon auspicio per la prossina stagione della squadra azzurra? I tifosi azzurri lo sperano e, visto l’approccio alla preparazione estiva, pensano ...