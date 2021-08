Il segreto di Marcell Jacobs? È questa donna | Quando ha risolto il rapporto col padre cosa rivela la mental coach

Advertising

JohnMcN03 : RT @tempoweb: Il segreto di Jacobs? È questa donna: 'Così ha risolto il rapporto col padre' #tokyo2020 #olympics #giochiolimpici #athletics… - MariellaLoi : RT @tempoweb: Il segreto di Jacobs? È questa donna: 'Così ha risolto il rapporto col padre' #tokyo2020 #olympics #giochiolimpici #athletics… - tempoweb : Il segreto di Jacobs? È questa donna: 'Così ha risolto il rapporto col padre' #tokyo2020 #olympics #giochiolimpici… -

Ultime Notizie dalla rete : segreto Marcell

Impresa azzurraJacobs è nato in Texas da padre americano, militare di stanza a Vicenza dove ha conosciuto la madre del futuro olimpionico, ma è sempre vissuto in Italia, a Desenzano, e ...IldiJacobs? È questa donna: "Così ha risolto il rapporto col padre" Ma anche quella feroce: 'Avrai chissà che conto in banca ma rimani comunque un omuncolo da quattro soldi'. E ...C'era da aspettarselo. La spettacolare vittoria di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo fa rosicare non poco gli osservatori ...Si era trasferito a Roma con qualche dubbio: "Non so se mi abituo alla città". A Marcè, certo che ti abitui: ci pensiamo noi. E così fu. Marcell Jacobs, fresco oro olimpico nei 100 metri, primo in tan ...