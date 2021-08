Il quotidiano dei vescovi su Voghera: 'Evitare la deriva della giustizia fai - da - te' (Di domenica 1 agosto 2021) Il processo valuterà tutte le colpe, ma è evidente che girare armati con una pistola è già una mezza condanna, così come lo è sparare all'impazzata verso chi non può difendersi. "Nel processo si ... Leggi su globalist (Di domenica 1 agosto 2021) Il processo valuterà tutte le colpe, ma è evidente che girare armati con una pistola è già una mezza condanna, così come lo è sparare all'impazzata verso chi non può difendersi. "Nel processo si ...

Advertising

DantiNicola : Io credo che con questa prima pagina di una violenza inaudita si sia passato il segno. Ieri la fake news su Fauci,… - marcodimaio : Come gruppo @ItaliaViva alla Camera abbiamo presentato interpellanza urgente al Governo proposta da @Marattin e… - lorepregliasco : Il 'Paese reale' non solo non è no-vax, ma... si è già vaccinato. A fronte di qualche centinaio di persone che va… - MassimoMalvest1 : RT @MassimoMalvest1: @EnricoLetta Non conosco questo quotidiano ma dato che stai facendo Gne Gne doveva essere uno dei megafoni del Pd. - MassimoMalvest1 : @EnricoLetta Non conosco questo quotidiano ma dato che stai facendo Gne Gne doveva essere uno dei megafoni del Pd. -