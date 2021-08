Il piano scuola estate del Confalonieri (Di domenica 1 agosto 2021) di Olga Chieffi E’ partito l’appuntamento “Musica Estiva” a Campagna con il Liceo Musicale dell’IIS Confalonieri sotto la guida del Dirigente Scolastico prof. Gianpiero Cerone e dei Maestri Luciano Marchetta e Daniele Gibboni, per continuare ad onorare un motto coniato in pandemia “Sempre connessi” che ora possiamo finalmente trasformare in sempre aperti. Il piano scuola estivo prevede che l’attenzione si concentri sui “Patti educativi di comunità” quale modalità perché il territorio si renda sostenitore, d’intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 agosto 2021) di Olga Chieffi E’ partito l’appuntamento “Musica Estiva” a Campagna con il Liceo Musicale dell’IISsotto la guida del Dirigente Scolastico prof. Gianpiero Cerone e dei Maestri Luciano Marchetta e Daniele Gibboni, per continuare ad onorare un motto coniato in pandemia “Sempre connessi” che ora possiamo finalmente trasformare in sempre aperti. Ilestivo prevede che l’attenzione si concentri sui “Patti educativi di comunità” quale modalità perché il territorio si renda sostenitore, d’intesa e in collaborazione con la, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad ...

