Il futuro di Federica Pellegrini: «Non vedo l’ora del dopo. Io in politica? Sono poco diplomatica» (Di domenica 1 agosto 2021) Che volesse un futuro fuori dalla vasca si sapeva, con il percorso per avere un posto nella Commissione del Comitato Olimpico, ma alla politica Federica Pellegrini non ci aveva ancora pensato. Fino a oggi, forse, a termine della sua avventura ai Giochi di Tokyo 2020 e al nuoto professionistico. «Un dopo come Valentina Vezzali? Mi sembrerebbe davvero troppo», ha commentata la nuotatrice veneta dopo i suoi ultimi 100 metri olimpici, confessando di «non vedere l’ora del dopo» e commentando un suo ipotetico impegno in politica. «Io non ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Che volesse unfuori dalla vasca si sapeva, con il percorso per avere un posto nella Commissione del Comitato Olimpico, ma allanon ci aveva ancora pensato. Fino a oggi, forse, a termine della sua avventura ai Giochi di Tokyo 2020 e al nuoto professionistico. «Uncome Valentina Vezzali? Mi sembrerebbe davvero troppo», ha commentata la nuotatrice venetai suoi ultimi 100 metri olimpici, confessando di «non vederedel» e commentando un suo ipotetico impegno in. «Io non ...

