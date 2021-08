Il finale di Grand Hotel 2 in onda l’8 agosto: Julio troverà la verità? (Di domenica 1 agosto 2021) Il finale di Grand Hotel 2 è in programma domenica prossima, 8 agosto, su Canale5. A quel punto non solo andrà in onda l’ultimo episodio di questa stagione ma prenderà il via la terza in cui ritroveremo Megan Montaner, storica protagonista de Il Segreto (e non solo) nei panni di Pepa. La storia e i misteri che albergano nelle quattro mura dell’Hotel stanno per cambiare, ma come finirà questa seconda stagione? Nel finale di Grand Hotel 2 il matrimonio di Alicia e Diego svelerà alcuni segreti proprio mentre la prima e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Ildi2 è in programma domenica prossima, 8, su Canale5. A quel punto non solo andrà inl’ultimo episodio di questa stagione ma prenderà il via la terza in cui ritroveremo Megan Montaner, storica protagonista de Il Segreto (e non solo) nei panni di Pepa. La storia e i misteri che albergano nelle quattro mura dell’stanno per cambiare, ma come finirà questa secstagione? Neldi2 il matrimonio di Alicia e Diego svelerà alcuni segreti proprio mentre la prima e ...

