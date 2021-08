Il destino di Mps agita la politica Salvini | ' no svendita | creare terzo polo

(Di domenica 1 agosto 2021) Per il leader della Lega bisognala banca dei territori con altri istituti. Le capogruppo di Camera e Senato del Pd avevano chiesto al ministro Franco di affrontare il caso in Parlamento

Per il leader della Lega bisogna creare la banca dei territori con altri istituti. Le capogruppo di Camera e Senato del Pd avevano chiesto al ministro Franco di affrontare il caso in ParlamentoSe questa è la situazione, fanno un po' sorridere le levate di scudi della politica che vuole difendere il territorio, il patrimonio storico di, evitare di fare un regalo a Unicredit. Il...Come una zattera verso una cascata, Mps viaggia spedita verso un destino che pare inevitabile ormai da anni: lo spezzatino e la svendita. La settimana scorsa Unicredit ha annunciato l’avvio di una ...Senza tanti clamori il governo Draghi sta sistemando gli incagli che i governi precedenti non erano riusciti a gestire: Autostrade, Alitalia e adesso Monte dei Paschi di Siena. Si può sempre ...