Il Corsport: “con la richiesta di 65mila euro a Hysaj, riemerge la storiaccia dell’ammutinamento” (Di domenica 1 agosto 2021) Scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano: Ma chi l’ha detto che il tempo è un galantuomo e lenisce le ferite? Ventuno mesi, e sono tanti, se ne sono andati da quella notte ma ora ch’è tra il Napoli e Hysaj è finita, le cicatrici d’una torbida storiaccia sono riemerse e l’armistizio è evaporato: il braccio di ferro, in attesa di una improbabile (impossibile?) composizione amichevole riprenderà e stavolta in Tribunale. La serata più turbolenta, ed eticamente meno esemplare del Napoli, resta quella del 5 novembre 2019, uno dei punti più bassi nella vita d’un club. L’ammutinamento. Il Napoli chiede a Hysaj 65 mila ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano: Ma chi l’ha detto che il tempo è un galantuomo e lenisce le ferite? Ventuno mesi, e sono tanti, se ne sono andati da quella notte ma ora ch’è tra il Napoli eè finita, le cicatrici d’una torbidasono riemerse e l’armistizio è evaporato: il braccio di ferro, in attesa di una improbabile (impossibile?) composizione amichevole riprenderà e stavolta in Tribunale. La serata più turbolenta, ed eticamente meno esemplare del Napoli, resta quella del 5 novembre 2019, uno dei punti più bassi nella vita d’un club. L’ammutinamento. Il Napoli chiede a65 mila ...

Advertising

napolista : “Riemerge la storiaccia dell’ammutinamento” Ventuno mesi dimostrano che non sempre il tempo è galantuomo e lenisce… - MondoBN : CORSPORT, Allegri riparte con un trofeo - napolista : Nella ripresa i tedeschi con le riserve ma anche il Napoli era senza nove uomini. Un’ora e mezza densa di indicazio… - GiovanniCarli8 : @LaGazzettaWeb @theBagattella @Gazzetta_it @CorSport @tuttosport Voi a quando tutto questo? Attendo con pazienza ed ansia il momento. - xhakismo34 : RT @AliprandiJacopo: ? Visite mediche in corso per Eldor #Shomurodov, arrivato a Villa Stuart con i suoi agenti subito dopo pranzo. Dopo la… -