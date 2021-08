Il caldo rimpicciolisce il cervello

Leggi su panorama

(Di domenica 1 agosto 2021) Quando le temperature della Terra crescono, le dimensioni del corpo umano, in media, si riducono. È una legge evolutiva. Anche il nostrosi sta ridimensionando, ma per altri motivi. Lo rivelano nuovi studi. Quel vecchio adagio secondo cui «esistere è cambiare» vale non solo per ognuno di noi ma per l'intero generex Homo. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge nel Regno Unito e dell'Università di Tübingen in Germania ha dimostrato che nell'ultimo milione di anni le dimensioni del corpo umano sono cambiate in funzione della temperatura. Climi più freddi hanno favorito l'evoluzione di corpi in media più grandi mentre climi miti li hanno ...