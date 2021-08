Advertising

napolipiucom : Il 1 agosto 1926 nasce la SSC Napoli: Il video dei 95 anni di storia del club partenopeo #1926 #Ascarelli… - CristianoC83 : RT @Totore83: @sscnapoli Si esulta, si soffre, si critica, si piange...ma soprattutto si ama?? Auguri a noi tutti, auguri a te amore mio.… - CristianoC83 : RT @DieguitaD10S: 1 agosto 1926. L’Amore è…per sempre! #ForzaNapoliSempre #1Agosto - rosad24 : RT @DieguitaD10S: 1 agosto 1926. L’Amore è…per sempre! #ForzaNapoliSempre #1Agosto - SerieBNewsCom : ??Il 1 agosto 1926 nasceva la @sscnapoli: tanti auguri al club azzurro che compie 9?5? anni?? -

Ultime Notizie dalla rete : agosto 1926

Il Napoli festeggia il suo 95esimo compleanno. Il club partenopeo, infatti, vide la luce il 1°. La società azzurra ha voluto celebrare questa importante ricorrenza con un post sui social: ' 95 anni di storia, 95 anni di amore. Forza Napoli sempre '. Anche gli ultras azzurri hanno ...NAPOLI - Giorno di festa per il Napoli, che oggi celebra l'anniversario della fondazione, tradizionalmente fissata al 1°: " 95 anni di storia, 95 d'amore, forza Napoli sempre " scrive il club partenopeo su Twitter, pubblicando anche un collage di grandi calciatori azzurri, con Diego Maradona in primo piano. ...Il club azzurro celebra sui social l'anniversario della fondazione, datata 1° agosto 1926: entusiasmo da parte dell'attaccante ...La SSC Napoli9 festeggia oggi i 95 anni dalla sua fondazione. Arriva lo striscione della Curva A per ricordare la storia.