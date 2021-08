IK Sirius FK-Orebro 2 agosto | ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 1 agosto 2021) Probabilmente non bisogna farsi ingannare troppo dalla classifica, che vede la squadra ospite ultima con solo otto punti conquistati in dodici partite, sette in meno del, che per il momento se la passa decisamente meglio. Tuttavia la differenza tra le due non pare così ampia, per una sfida che si preannuncia dunque tutto sommato InfoBetting: Scommesse Sportive e