I “veri” SpongeBob e Patrick fotografati da uno scienziato | volete provare un po’ di meraviglia e ilarità? Ecco l’immagine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 agosto 2021) La scienza può essere fonte di tenerezza? Sì. Quello che proverete davanti a queste immagini sarà un misto diie sensazione di, come tornare bambini. “Normalmente evito questi riferimenti, ma wow: i“. Sono le parole di unodella National Oceanic and Atmospheric Administration, Christopher Mah. Quando ha visto una spugna gialla e una stella marina, vicine, sul fondale marino, ha pensato proprio al noto cartone. E davvero, a chiudere gli occhi c’è da immaginarseli animati. Siamo sul fondale 200 miglia a est di New York. Avvistamento ...