I repubblicani e il Covid-19 | Trump “affonda” l’Alamama e non solo

"Ho fatto tutto il possibile. Posso incoraggiare a fare qualcosa ma non posso costringere nessuno a prendersi cura di se stesso". Così l'esasperata governatrice dell'Alabama Kay Ivey mentre cercava di spiegare la tragica situazione del suo Stato a causa del Covid-19. Ivey ha continuato dicendo che quelli che rifiutano il vaccino hanno causato "delusione" e meritano la colpa per i numeri sempre crescenti dei casi positivi. Ivey è repubblicana ed è stata lodata dall'ex presidente Donald Trump come uno dei migliori governatori. L'Alabama è ovviamente uno degli stati più "red", ossia conservatori, che ha sostenuto l'ex presidente. Se Ivey non sa cos'altro ...

