I Ferragnez tornano in Sardegna | atterrati all' aeroporto di Olbia

(Di domenica 1 agosto 2021) (Visited 348 times, 348 visits today) Notizie Simili: I 7 errori da evitare quando si va in banca a… I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Reflusso gastrico: che cos'è e come si ...

Advertising

annamariavasile : RT @DeerEwan: I Ferragnez che tornano dalle vacanze in Puglia dopo le polemiche del web. Ma ripigliatevi. ?????? #Ferragnez #Ferragni #Pugl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez tornano

Gallura Oggi

All'arrivo in aeroporto a Olbia, isono stati accolti con affetto dai fans. Non è stata ancora svelata la loro destinazione, ma sicuramente sarà fatto a colpi di stories. (Visited 348 times,......chea risplendere, la bellezza selvaggia della Sardegna che è una garanzia. Last but not least, la Puglia che da diversi anni ormai è considerata buen ritiro delle celebs . Anche i...Nella collezione di gioielli di Chiara Ferragni è entrata una nuova creazione: si tratta di un bracciale che le ha inviato un brand a lei molto ...Una suite unica, posta all'ultimo piano della Masseria Torre Maizza, è stata la location delle recenti vacanze di Chiara Ferragni e Fedez. Si tratta della Masseria Torre Maizza dove una notte può arri ...