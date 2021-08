I 10 minuti che hanno cambiato la storia dello sport italiano

Advertising

FBiasin : “A #Tokyo2020 vincerete due ori nell’atletica a 5 minuti uno dall’altro. Ah, uno nei 100”. Se 5 anni fa ci avesser… - Corriere : I venti minuti che ci ricorderemo per sempre - Corriere : I venti minuti che ci ricorderemo per sempre - alevek88 : RT @BITCHYFit: “Che palle gli italiani non riescono a vincere gli ori”. Gli italiani in 5 minuti: #OlimpiadasTokio2020 - tutticonvocati : Due ori in 10 minuti. Partiamo da qui, da questi due ragazzi che oggi hanno scritto la storia dello sport italiano:… -

Ultime Notizie dalla rete : minuti che

... 'Due ori in dieci, orgogliosi di voi Gianmarco e Marcell'. Di Matteo in Matteo, Renzi , ... 'Ricordo come fosse ora il dolore di cinque anni fa per l'infortuniogli impedì di essere a Rio. ...Intanto, dopo 5, a circa 30 metri di distanza , i soccorritori sono intervenuti per un altro bagnante colto da malore. Si tratta di un 51enne tedesco, in vacanza con la famiglia ,è stato ...Malore per due bagnanti, due decessi in riva al mare di Bibione (Venezia). L'allarme è scattato verso le 11.30 quando il personale della Bibione spiaggia è intervenuto per un ...Oggi lo sport italiano ha toccato l’apice supremo della sua storia. Riteniamoci fortunati ed onorati per aver vissuto una giornata così grande, forse la più grande in assoluto ed irripetibile. Dopo ...