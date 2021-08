Hockey su prato maschile: risultati quarti di finale (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi si sono giocate le partite dei quarti di finale del torneo maschile di Hockey su prato delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vediamo cosa è successo. Le semifinali sono attese per martedì 3 agosto. Hockey su prato maschile: quali sono i risultati dei quarti di finale? Oggi si sono giocate le partite dei quarti di finale del torneo maschile di Hockey su prato. Nella prima partita la Germania ha battuto l’Argentina per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi si sono giocate le partite deididel torneodisudelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vediamo cosa è successo. Le semifinali sono attese per martedì 3 agosto.su: quali sono ideidi? Oggi si sono giocate le partite deididel torneodisu. Nella prima partita la Germania ha battuto l’Argentina per ...

Cheteloridicoa1 : @danieladeliart Anche nei 100mt e salto in alto? Stupendo. Aspettiamo l'Hockey su prato, lì partiamo favoriti. - Billa42_ : Hockey su prato maschile: risultati quarti di finale - Cheteloridicoa1 : Grande Italia, oro nei 200mt e nel Salto in lungo. Se confermiamo l'oro di #Rio2016 nell'Hockey su prato #Tokyo2020… - CapitanHarlok6 : RT @Filippo_Casini: Perché la RAI non trasmette l'hockey su prato? Da grande appassionato di questo sport e grande tifoso della nazionale o… - Filippo_Casini : Perché la RAI non trasmette l'hockey su prato? Da grande appassionato di questo sport e grande tifoso della naziona… -