Higuain rilancia l’Inter Miami Doppietta e dedica | “Per mia mamma che veglia su di me”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 1 agosto 2021) Dopo circa due mesi, l‘Intertorna a vincere in MLS, battendo in rimonta il Montreal Impact. L’MVP della gara è stato Gonzalo. Il Pipita, aspramente contestato in questo inizio di stagione davvero negativo in America, hato il club dicon unae unaalla, recentemente scomparsa. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono molto contento. Fare gol è quello che mi piace di più, e ancora di più se aiuta la squadra a vincere. Dedico queste reti alla mia famiglia: a mio padre che era allo stadio, mia moglie, mia ...