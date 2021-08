Highlights nuoto 4×100 mista femminile con Federica Pellegrini | Tokyo 2020 VIDEO

Advertising

Eurosport_IT : GREG È SUPER, CHE IMPRESA DI PALTRINIERI ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - sportface2016 : Gli highlights della 4x100 mista femminile con #Pellegrini - #Swimming #Tokyo2020 - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: LA RIVINCITA DI SIMONA QUADARELLA, MEDAGLIA DI BRONZO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaT… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: LA RIVINCITA DI SIMONA QUADARELLA, MEDAGLIA DI BRONZO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaT… - iambianca89 : RT @Eurosport_IT: LA RIVINCITA DI SIMONA QUADARELLA, MEDAGLIA DI BRONZO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaT… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights nuoto

Sportface.it

RIVIVI IL LIVE DELLE FINALI DI GIORNATA I VIDEODEL BRONZO DI QUADARELLA IL MEDAGLIERE TUTTE LE MEDAGLIE DELL'ITALIA I RISULTATI GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI AZZURRI IN GARA, GIORNO PER ...I videodella finale degli 800 stile libero femminili alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'Italia sale nuovamente sul podio grazie a Simona Quadarella, che mette da parte la delusione per la ...Tokyo 2020, i video highlights della finale degli 800 stile libero di nuoto: Simona Quadarella conquista la medaglia di bronzo.VIDEO Tokyo 2020, nuoto: gli HIGHLIGHTS della 4x100 mista femminile: Federica Pellegrini trascina la staffetta in finale col record italiano.