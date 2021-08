Highlights finale 100 metri | riviviamo lo storico oro di Jacobs | Tokyo 2020 atletica

(Di domenica 1 agosto 2021) Marcellha commosso tutti a. Prima di oggi, mai nessun italiano aveva anche solo raggiunto ladei 100in un Olimpiade. Oggi, invece, è successo l’inimmaginabile, poiché, record dopo record, è riuscito a conquistare una stupenda medaglia d’oro. 9.80 il tempo dell’azzurro, che si laurea come uomo più veloce del mondo e diventa l’erede, in questa gara, del grandissimo Usain Bolt. Ecco gliper rivivere quest’impresa fantastica. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO E MIRESSI VOLANOOO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics |… - Eurosport_IT : QUALCUNO HA DETTO FINALE? BRAVISSIMO GIMBO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : Solamente vent'anni ma un carattere da vedere: la finale da veterano di Vito Dell'Aquila che batte in rimonta 16-12… - simy124 : RT @Eurosport_IT: CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO E MIRESSI VOLANOOO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #… - misscharmy : RT @Eurosport_IT: CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO E MIRESSI VOLANOOO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights finale

Sky Sport

Solo Barshim ha fatto come Jimbo, e i due hanno deciso di evitare lo spareggioconquistando una medaglia d'oro a testa. Ecco il video dell'ultimo salto di Tamberi.Il video con glidel match tra Alexander Zverev e Karen Khachanov , valido per ladel torneo di tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Storica medaglia d'oro per la Germania, che sale sul gradino più ...Le azzurre avevano in mano la ghiottissima occasione di conquistare matematicamente il primo posto nella Pool A e garantirsi un quarto di finale sulla carta abbordabile contro la vincente di Giappone- ...VIDEO - Highlights semifinale 100 metri: record europeo di un mostruoso Jacobs, Tokyo 2020. Rivivi l'eccezionale gara dell'azzurro ...