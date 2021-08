Hakimi fischiato dal pubblico di Tel Aviv: il motivo della protesta (Di domenica 1 agosto 2021) Inizio in salita per Achraf Hakimi, alla prima ufficiale col PSG: fischi dagli spalti di Tel Aviv ma non per le sue prestazioni Il Paris Saint Germain si gioca la Supercoppa francese a Tel Aviv contro il Lille campione di Francia. In campo per la prima ufficiale in maglia PSG anche Achraf Hakimi: l’ex Inter è diventato subito un pupillo per Pochettino. Il pubblico di Tel Aviv però lo ha subissato di fischi. Il motivo non è legato alle sue prestazioni in campo ma alle sue posizioni “politiche” perchè con un tweet aveva sostenuto la causa palestinese, cosa che non è andata ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Inizio in salita per Achraf, alla prima ufficiale col PSG: fischi dagli spalti di Telma non per le sue prestazioni Il Paris Saint Germain si gioca la Supercoppa francese a Telcontro il Lille campione di Francia. In campo per la prima ufficiale in maglia PSG anche Achraf: l’ex Inter è diventato subito un pupillo per Pochettino. Ildi Telperò lo ha subissato di fischi. Ilnon è legato alle sue prestazioni in campo ma alle sue posizioni “politiche” perchè con un tweet aveva sostenuto la causa palestinese, cosa che non è andata ...

ValerioMoggia : #Hakimi fischiato in Israele per il suo supposto alla causa palestinese. - NicholasD_Altea : #Hakimi fischiato a Tel Aviv durante il Trophée des Champions, la Supercoppa francese tra PSG e Lille. Ha preso p… - rickembecker : Icardi solito palo della luce nel PSG. Lille avanti 1-0 sui mercenari. Non capisco perchè Hakimi venga fischiato a ogni palla toccata - ValerioMoggia : Hakimi sta venendo fischiato in Israele per le sue posizioni sulla Palestina. - elpatron0_ : Hakimi fischiato Enzo arlotta eccitato -