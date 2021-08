Green Pass su Apple Watch | ecco come si fa | Punto Informatico

Advertising

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - AleViola1926 : RT @BarbascuraX: La destra che marcia contro la dittatura sanitaria del temibile green pass è il pezzo di satira più incredibile scritto da… - defiunicorn : RT @Corriere: Altro sabato di mobilitazione «no green pass» in tutta Italia, nel nome di Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneumologia de… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Sky Tg24

e obbligo di vaccino: come stanno le cose dal punto di vista giuridico? Ne parla il giurista Alessandro Rimoldi . *** A seguito dell'approvazione del decreto legge istitutivo dell'obbligo ...Sabato di proteste in tutta Europa contro il. Capofila delle proteste la Francia, dove 200mila persone sono scese in piazza. A Parigi le frange estremiste della protesta hanno lanciato oggetti e bottiglie di vetro contro la polizia, ...La linea è mantenere l’obbligo nei viaggi a lunga percorrenza, sarà il personale a controllare il possesso dei documenti ...Nei mesi di lockdown con i luoghi d'incontro e svago chiusi, si sono in parte modificate le dinamiche dello stare insieme: ora si va al ristorante più spesso di prima, soprattutto ...