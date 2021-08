Green Pass mezzi di trasporto, ecco la possibile scelta del Governo (Di domenica 1 agosto 2021) Green Pass obbligatorio sui mezzi di trasporto, insieme al nodo scuola, è una delle prossime scelte che il Governo deve fare, ecco quale potrebbe essere la soluzione Tra martedì e mercoledì prossimi conosceremo la decisione del Governo Draghi sull’obbligatorietà del Green Pass relativamente ai viaggi su treni, aerei e navi. Come siamo ormai abituati da tempo, si conoscono in anticipo quelle che potrebbero essere le possibili regole del prossimo Dpcm. In quello scorso, che ha introdotto l’obbligatorietà del Green ... Leggi su 361magazine (Di domenica 1 agosto 2021)obbligatorio suidi, insieme al nodo scuola, è una delle prossime scelte che ildeve fare,quale potrebbe essere la soluzione Tra martedì e mercoledì prossimi conosceremo la decisione delDraghi sull’obbligatorietà delrelativamente ai viaggi su treni, aerei e navi. Come siamo ormai abituati da tempo, si conoscono in anticipo quelle che potrebbero essere le possibili regole del prossimo Dpcm. In quello scorso, che ha introdotto l’obbligatorietà del...

Sotto la sede Rai i manifestanti hanno ricordato con un minuto di silenzio il dottor Giuseppe De Donno Sarà così fino a quando il green pass non sarà abolito . É la promessa dei manifestanti che per il secondo sabato consecutivo si sono ritrovati in Piazza Dante e da qui hanno sfilato per le vie del centro fino a tornare sotto ...

L’Italia dice sì al green pass Uk, ma resta la quarantena di cinque giorni all’arrivo Il Sole 24 ORE Green pass, ecco le prime disdette Un esempio evidente di ciò che potrebbe avvenire anche in Umbria a partire dal 6 agosto con l’entrata in vigore dell’obbligo di pass sanitario in musei, beni culturali e monumenti. Comitive di turisti ...

Tamponi gratuiti per ottenere il Green Pass Al Parco centrale arriva il servizio offerto dall'Amministrazione comunale. Il servizio sarà attivo nel fine settimana e permetterà agli under 30 e a chi è in attesa di ricevere il vaccino di ottenere ...

