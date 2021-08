Green pass, Landini: "Non siamo contrari, ma non sia pretesto per licenziare" (Di domenica 1 agosto 2021) "In ogni caso un provvedimento obbligatorio ha bisogno di una legge. La responsabilità è del governo e non può scaricata su accordo fra le parti sociali" sostiene il segretario generale della Cgil Leggi su rainews (Di domenica 1 agosto 2021) "In ogni caso un provvedimento obbligatorio ha bisogno di una legge. La responsabilità è del governo e non può scaricata su accordo fra le parti sociali" sostiene il segretario generale della Cgil

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - anitaelaura : RT @ImolaOggi: Manifestazione contro il green pass a Milano: quasi 10mila persone in corteo - Gaiagioialiber1 : RT @byoblu: Dal 6 agosto chi non avrà il green pass non potrà accedere in tantissimi luoghi, tra cui le palestre. C'è però chi non si vuole… -