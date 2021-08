Green pass | Landini apre | “Non sono contrario | ma non sia pretesto per licenziare”

(Di domenica 1 agosto 2021) “Non abbiamo contrarietà di principio. Noi abbiamo scioperato per avere i protocolli di sicurezza in azienda. Siamo a favore del fatto che le persone si vaccinino e come sindacato stiamo raccomandando ai lavoratori di farlo. Siamo per garantire i migliori standard di sicurezza nelle imprese. Ma c’è un discrimine: non è possibile pensare a licenziamenti o demansionamenti, perché eventualmente un dipendente sceglie di non vaccinarsi». A dichiararlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio, in un’intervista al Corriere della Sera. “Qui si sta parlando di rendere obbligatorio un trattamento sanitario: è qualcosa che si può decidere solo per legge. Se il governo ...

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni "ideologiche" sul vaccino (io l'ho fatto) e atteniamoci alla logica:…

Il leader della Cgil: "Qui si sta parlando di rendere obbligatorio un trattamento sanitario: è qualcosa che si può decidere solo per legge" "Non abbiamo contrarietà di principio. Noi abbiamo ...Primo: un grappolo di deputati leghisti scendono in piazza contro il pass che i loro ministri hanno condiviso al tavolo del governo e che loro stessi dovranno presumibilmente votare in aula. ...Nessuna contrarietà del sindacato al green pass nelle aziende, ma niente sanzioni per chi dice no e a muovere sia il governo con un atto di legge. Lo spiega il leader Cgil Maurizio Landini in un'inter ...