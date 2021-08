Green Pass: Cacciari e Meloni, così lontani così vicini (Di domenica 1 agosto 2021) Che cosa hanno in comune Massimo Cacciari e Giorgia Meloni? Se rispondessi che entrambi osteggiano il Green Pass e paventano una «dittatura sanitaria», offenderei la loro intelligenza, e forse anche la mia. Non è la convergenza su una singola misura che autorizzi a considerarli parte di una stessa matrice culturale. Eppure un cambiamento quasi antropologico, per la radicalità con cui modifica la loro identità pubblica, li coinvolge allo stesso modo. E racconta il nostro tempo. Cacciari è stato per oltre due decenni uno dei riferimenti di una sinistra illuminata, che prova a sottrarre la densità del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021) Che cosa hanno in comune Massimoe Giorgia? Se rispondessi che entrambi osteggiano ile paventano una «dittatura sanitaria», offenderei la loro intelligenza, e forse anche la mia. Non è la convergenza su una singola misura che autorizzi a considerarli parte di una stessa matrice culturale. Eppure un cambiamento quasi antropologico, per la radicalità con cui modifica la loro identità pubblica, li coinvolge allo stesso modo. E racconta il nostro tempo.è stato per oltre due decenni uno dei riferimenti di una sinistra illuminata, che prova a sottrarre la densità del ...

