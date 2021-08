Grecia nella morsa degli incendi, ‘storica’ ondata di caldo (Di domenica 1 agosto 2021) La Grecia continua ad essere afflitta da una “storica ondata di caldo”, come viene definita dai meteorologi, mentre i vigili del fuoco sono impegnati in varie aree del Paese per spegnere gli incendi alimentati dalla siccità. Almeno 16 persone sono state ricoverate in ospedale nella penisola del Peloponneso a causa di problemi respiratori, mentre numerose abitazioni nella cittadina di Egion sono state distrutte dalle fiamme. La protezione civile ha riferito che gli incendi nell’area sono ora sotto controllo, anche se il rischio di nuovi roghi rimane alto. Le temperature ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Lacontinua ad essere afflitta da una “storicadi”, come viene definita dai meteorologi, mentre i vigili del fuoco sono impegnati in varie aree del Paese per spegnere glialimentati dalla siccità. Almeno 16 persone sono state ricoverate in ospedalepenisola del Peloponneso a causa di problemi respiratori, mentre numerose abitazionicittadina di Egion sono state distrutte dalle fiamme. La protezione civile ha riferito che glinell’area sono ora sotto controllo, anche se il rischio di nuovi roghi rimane alto. Le temperature ...

