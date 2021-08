Advertising

GiaPettinelli : Grecia: incendio Peloponneso, i feriti salgono a otto - PaggioI : Questo è il Primo Ministro della #Grecia oggi, mentre nella regione del Peloponneso le case sono state rase al suol… - airrobats : ???? E' fine settimana impegnativo; #Aeroporti di Atene, Ibiza, Porto e Isole Greche regolamentati per capacità ATC.… - viagrazie : Vasto incendio in Grecia: fiamme a Nord di Atene, evacuazioni e case distrutte [FOTO] - lucia_pal : @cesarebrogi1 @SardegnaG Da quello che ho visto, il grosso dell'incendio è domato. Ci sono piccoli residui fumanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia incendio

ANSA Nuova Europa

Sono aumentate a otto le persone rimaste ferite nel grossoboschivo che avanza da ieri nel nordovest del Peloponneso, nel sud della, non lontano dalla città di Patrasso. Finora una ventina di case sono state distrutte e cinque villaggi sono ...Atene, 01 ago 09:16 - Per il secondo giorno un estesosta infuriando in un'area boschiva del Peloponneso, tanto da obbligare le autorità a evacuare quattro...(ANSA) - ATENE, 01 AGO - Sono aumentate a otto le persone rimaste ferite nel grosso incendio boschivo che avanza da ieri nel nordovest del Peloponneso, nel sud della Grecia, non lontano dalla città di ...PATRASSO - Sono aumentate a otto le persone rimaste ferite nel grosso incendio boschivo che avanza da ieri nel nordovest del Peloponneso, nel sud della Grecia, non lontano dalla città di Patrasso. Fin ...