Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi (Di domenica 1 agosto 2021) , 1 agosto Questa sera, domenica 1 agosto 2021, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda in prima visione l’ottava puntata della serie tv spagnola Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction di successo ambientata in un Hotel di lusso ai primi del Novecento. Un period-drama avvincente, dove la storia unisce commedia a mistero. Acclamata dal pubblico e dalla critica, la serie ha ottenuto un Grande successo internazionale, attraversando i confini spagnoli con vari adattamenti e riproposizioni in oltre 30 paesi e, tra questi, Francia, Iran, Turchia, Uruguay e ... Leggi su tpi (Di domenica 1 agosto 2021) , 1 agosto Questa sera, domenica 1 agosto 2021, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda in prima visione l’ottavaserie tv spagnola, fiction di successo ambientata in undi lusso ai primi del Novecento. Un period-drama avvincente, dove la storia unisce commedia a mistero. Acclamata dal pubblico e dalla critica, la serie ha ottenuto une successo internazionale, attraversando i confini spagnoli con vari adattamenti e riproposizioni in oltre 30 paesi e, tra questi, Francia, Iran, Turchia, Uruguay e ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con il period drama #GrandHotel Intrighi e passioni… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con il period drama #GrandHotel Intrighi e passioni - Paola63689975 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con il period drama #GrandHotel Intrighi e passioni - PTurche : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con il period drama #GrandHotel Intrighi e passioni - YonBlanquista86 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con il period drama #GrandHotel Intrighi e passioni -