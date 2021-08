Grand Hotel – Intrighi e passioni: cosa è successo nella settima puntata, il riassunto (Di domenica 1 agosto 2021) cosa è successo (riassunto della trama) nella settima puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction spagnola di successo ambientata in un Hotel di lusso ai primi del Novecento e in onda in prima serata ogni domenica su Canale 5? Nel primo dei due episodi che hanno composto la settima puntata, Alicia viene aiutata da Julio a scoprire la verità su quanto accaduto al padre, fino ad arrivare ad un uomo senza una mano e che scopriremo essere il ... Leggi su tpi (Di domenica 1 agosto 2021)della trama)di, fiction spagnola diambientata in undi lusso ai primi del Novecento e in onda in prima serata ogni domenica su Canale 5? Nel primo dei due episodi che hanno composto la, Alicia viene aiutata da Julio a scoprire la verità su quanto accaduto al padre, fino ad arrivare ad un uomo senza una mano e che scopriremo essere il ...

Advertising

PTurche : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con il period drama #GrandHotel Intrighi e passioni - YonBlanquista86 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con il period drama #GrandHotel Intrighi e passioni - bubinoblog : GUIDA TV 1 AGOSTO 2021: UNA DOMENICA TRA SI ACCETTANO MIRACOLI, KILIMANGIARO E GRAND HOTEL - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con il period drama #GrandHotel Intrighi e passioni… - DarioKilljoy : cominciamo a ragionare…. #chill #relax @ Grand Hotel Vesuvio -