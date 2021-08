Governo verso il nuovo decreto: green pass per i trasporti (ma da settembre), vaccini obbligatori a scuola (Di domenica 1 agosto 2021) Il Governo si appresta a varare un nuovo decreto per fronteggiare la pandemia di Covid-19. Il decreto dovrebbe essere approvato la prossima settimana, forse martedì, e conterrà alcune misure che estendono l’obbligo del green pass ai mezzi di trasporto. Nello specifico, l’obbligo di mostrare il certificato verde per treni, aerei e navi dovrebbe entrare in vigore dal 15 settembre. Questo al momento sembra l’orientamento dell’esecutivo, deciso a superare le resistenze di partiti come la Lega, contrari alla misura. Allo stesso tempo, per non deprimere eccessivamente il settore ... Leggi su tpi (Di domenica 1 agosto 2021) Ilsi appresta a varare unper fronteggiare la pandemia di Covid-19. Ildovrebbe essere approvato la prossima settimana, forse martedì, e conterrà alcune misure che estendono l’obbligo delai mezzi di trasporto. Nello specifico, l’obbligo di mostrare il certificato verde per treni, aerei e navi dovrebbe entrare in vigore dal 15. Questo al momento sembra l’orientamento dell’esecutivo, deciso a superare le resistenze di partiti come la Lega, contrari alla misura. Allo stesso tempo, per non deprimere eccessivamente il settore ...

