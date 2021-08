Golf, Olimpiadi Tokyo. La medaglia d’oro Xander Schauffele: “Sono senza parole. Volevo vincere per mio padre” (Di domenica 1 agosto 2021) Xander Schauffele ha regalato agli Stati Uniti la medaglia d’oro nel Golf maschile al termine di un round non adatto ai deboli di cuore. Il 27enne di San Diego l’ha spuntata su un encomiabile Rory Sabbatini con cui ha dato vita ad un entusiasmante testa a testa. A round concluso il numero 5 del mondo era incredulo: “Sono senza parole onestamente in questo momento”, le sue prime dichiarazioni. Per la famiglia Schauffele il cerchio si è chiuso dopo 40 anni. Papà Stefan era infatti un aspirante decatleta olimpico. Poco prima di recarsi ad un ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)ha regalato agli Stati Uniti lanelmaschile al termine di un round non adatto ai deboli di cuore. Il 27enne di San Diego l’ha spuntata su un encomiabile Rory Sabbatini con cui ha dato vita ad un entusiasmante testa a testa. A round concluso il numero 5 del mondo era incredulo: “onestamente in questo momento”, le sue prime dichiarazioni. Per la famigliail cerchio si è chiuso dopo 40 anni. Papà Stefan era infatti un aspirante decatleta olimpico. Poco prima di recarsi ad un ...

