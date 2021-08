Golf | Eurotour | trionfo di Gavins in Irlanda del Nord | Laporta trentaduesimo

Leggi su sportface

(Di domenica 1 agosto 2021) Danielha conquistato l’Isps Handa World International 2021, evento consumatosi indel, riuscendo a gioire per il primo titolo in carriera. Ilista inglese, trentenne, si è imposto sui contendenti grazie a un punteggio corrispondente a 267 (71 65 66 65, -13), usufruendo degli errori del connazionale David Horsey, impreciso proprio in occasione dell’ultima buca. Prima affermazione all’per, mentre terza piazza di Jordan Smith, anch’egli britannico, superiore per dettagli all’iberico Alejandro Canizares, dunque quarto. Prestazione non esaltante ...