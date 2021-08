Goletta dei Laghi, promossa la provincia di Latina: tutti entro i limiti i 6 punti monitorati (Di domenica 1 agosto 2021) Sono tutti entro i limiti i 6 punti monitorati in provincia di Latina da Legambiente nell'ambito della campagna Goletta dei Laghi. Una buona notizia per il territorio pontino mentre, allargando il ... Leggi su latinatoday (Di domenica 1 agosto 2021) Sonoi 6indida Legambiente nell'ambito della campagnadei. Una buona notizia per il territorio pontino mentre, allargando il ...

