Giustizia, dopo la crisi sfiorata e l’accordo in extremis al via i lavori alla Camera: verso il voto martedì. E Conte riunisce i parlamentari M5s (Di domenica 1 agosto 2021) La riforma della Giustizia arriva in Aula alla Camera, sostanzialmente “blindata”. dopo i correttivi sui tempi dell’appello per i reati legati all’associazione mafiosa approvati in Consiglio dei ministri grazie alla spinta del M5s, i deputati iniziano oggi i lavori sul testo prima del voto che con ogni probabilità arriverà al voto martedì, con l’ipotesi fiducia ancora in campo. Ma dentro il governo continua a serpeggiare tensione dopo una mediazione lunga e travagliata che ha portato a un compromesso dal quale sono rimaste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) La riforma dellaarriva in Aula, sostanzialmente “blindata”.i correttivi sui tempi dell’appello per i reati legati all’associazione mafiosa approvati in Consiglio dei ministri graziespinta del M5s, i deputati iniziano oggi isul testo prima delche con ogni probabilità arriverà al, con l’ipotesi fiducia ancora in campo. Ma dentro il governo continua a serpeggiare tensioneuna mediazione lunga e travagliata che ha portato a un compromesso dal quale sono rimaste ...

Advertising

marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - fattoquotidiano : Dopo Renzi, Salvini e Bertolaso, aderiscono CasaPound, Cuffaro, Alemanno e Paolo B. Più che i referendum radicali s… - ilriformista : Dopo una giornata convulsa arriva la mediazione sui reati di mafia: ok anche dai 5 Stelle che minacciavano l’astens… - MassimoCordesc1 : Si ma siamo in Italia e c'è sempre qualche cittadino che è meno uguale di altri..dobbiamo ricordare nome o occorre… - stefanospidy : RT @fattoquotidiano: Dopo l’approvazione della riforma della Giustizia, il sentimento nel centrodestra è quello di chi ha capito che, con q… -