Giuntoli si è fatto avanti per il piano B nel ruolo di terzino sinistro

Come riportato dal Corriere dello Sport, Giuntoli ha mosso passi concreti con la dirigenza del Liverpool per K?stas Tsimikas. Il terzino venticinquenne dei Reds, ormai ai margini del progetto di Klopp, è considerato la prima alternativa ad Emerson Palmieri, per ricoprire quella fascia sinistra che ora vede come re indiscusso Mario Rui. Giuntoli ha chiesto il greco in prestito, incassando un secco no. Annunciando però che tornerà a bussare per il terzino, sperando in un cambio idea da parte del Liverpool, magari spinta dalla volontà del giocatore, che gradisce il trasferimento al Napoli.

