Giuntoli insegue il mediano | gli ultimi aggiornamenti

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 1 agosto 2021) Dal Corriere della Sport arrivanoin merito alla situazione delcontinua ad osservare attentamente Sander Berge, il gigante dello Sheffield United. Il club è retrocesso in Championship, di conseguenza non sarà facile trattenere il giocatore, ma, punto a sfavore del Napoli, è il grosso investimento fatto dagli inglesi appena un anno e mezzo fa sul giovane centrocampista, ben 21 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, non sarà quindi una trattativa facile, ma tentare non costa niente.