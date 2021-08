Giulia Salemi | la lettera che lascia tutti di stucco | parole da brividi – VIDEO

(Di domenica 1 agosto 2021)emoziona i suoi fans con unastrappalacrime dedicata a Pierpaolo Pretelli: “Mi rendi felice come non lo sono mai stata” Per molti sembrava una storia montata, ma soprattutto un ripiego dopo che Elisabetta Gregoraci hato la casa più spiata dagli italiani. Parliamo degli ex gieffini Pierpaolo Pretelli e. I L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - Radio105 : Un saluto esclusivo a tutti i nostri ascoltatori da Giulia Salemi! Seguici per altri contenuti esclusivi sul… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - catboyIouis : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - infoitcultura : Giulia Salemi: parole d’amore per il compleanno del fidanzato -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli compie gli anni e scoppia in lacrime, la dedica di: "Avevamo contro tutto e tutti" Oggi è un giorno davvero speciale per Pierpaolo Pretelli, il quale compie ben 31 anni . Ovviamente il ragazzo ha festeggiato con i suoi amici e i suoi ...Pierpaolo Pretelli compie gli anni e scoppia in lacrime, la dedica di: 'Avevamo contro tutto e tutti' Oggi è un giorno davvero speciale per Pierpaolo Pretelli, il quale compie ben 31 anni . Ovviamente il ragazzo ha festeggiato con i suoi amici e i suoi ...Infatti, Giulia Salemi ha pubblicato un post con una descrizione “strappalacrime”, in cui rende evidente la stima e il sentimento d’amore che la lega all’attuale compagno di vita… Leggi ...Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della sua dolce metà, Giulia Salemi ...