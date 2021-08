Giulia De Lellis, la foto in barella: «Che ansia per il vaccino» (Di domenica 1 agosto 2021) Giulia De Lellis ha comunicato ai suoi followers di essersi vaccinata contro il Covid e di aver dimenticato la canonica foto dimostrativa. Per lei anche una piccola disavventura a suo dire imbarazzante. «Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la foto… e poi funziona, spero funzioni. Non era una mia necessità fotografarmi ma ci ha pensato una str…a di un’amica (foto imbarazzante). Io preoccupata, avevo l’ansia, non ci ho pensato…», le parole ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021)Deha comunicato ai suoi followers di essersi vaccinata contro il Covid e di aver dimenticato la canonicadimostrativa. Per lei anche una piccola disavventura a suo dire imbarazzante. «Ilfunziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la… e poi funziona, spero funzioni. Non era una mia necessitàgrafarmi ma ci ha pensato una str…a di un’amica (imbarazzante). Io preoccupata, avevo l’, non ci ho pensato…», le parole ...

