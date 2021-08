Giulia | bottino d' oro agli Europei di pattinaggio | il quartiere di Marina Picena fa festa alla sua beniamina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giulia bottino

corriereadriatico.it

In totale, alla sua giovane età, è arrivata a vincere 4 medaglie d'oro e una di bronzo. Un talento emerso dalla tenera età, come testimonia la madre, che ha trasmesso alla figlia la passione: '...L'atleta sanremeseD'Alessandro ha chiuso la sua esaltante stagione conquistando ben quattro ... realizzando undi 34 medaglie che hanno consentito alla società ingauna di chiudere la ...PORTO SANT'ELPIDIO - Grande festa organizzata dal quartiere di Marina Picena a Porto Sant’Elpidio per la star Giulia Presti, la sedicenne che ha strappato l’oro ai campionati ...“Per me non si devono fare i paragoni con il passato. L’Italia è una nazione polisportiva, vinciamo in tanti sport, questo fa la cultura di un Paese. L’oro verrà, verrà. Ma è sbagliato dire che l’Ital ...