Gino Paoli sta male: sono ore di angoscia per il cantante (Di domenica 1 agosto 2021) Guai di salute per Gino Paoli, che non gli danno tregua. Il celebre cantautore, il quale compirà 87 anni il prossimo 23 settembre, come ricorda Il Messaggero, "sta annullando un concerto dietro l'altro. Le ultime date a saltare sono state quelle previste il 4 agosto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (in provincia di Brescia) e l'8 agosto al 42esimo Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta (in provincia di Lucca)". Scontata l'apprensione che monta sui social. Paoli, quest'estate, è impegnato in tour come solista ma anche con il pianista Danilo Rea, suo collaboratore da qualche anno a questa ...

