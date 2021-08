Gino Paoli sta male: annullato un concerto, le sue condizioni (Di domenica 1 agosto 2021) Grande preoccupazione per Gino Paoli. Il celebre cantante de Il Cielo in Una Stanza non sta bene ed è stato costretto ad annullare un suo concerto. L’indimenticabile interprete di alcune… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 1 agosto 2021) Grande preoccupazione per. Il celebre cantante de Il Cielo in Una Stanza non sta bene ed è stato costretto ad annullare un suo. L’indimenticabile interprete di alcune… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

