Gino Paoli | problemi di salute | annullato concerto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta

Advertising

fanpage : Gino Paoli sta male, annullati altri due concerti - Ecatetriformis : RT @fanpage: Gino Paoli sta male, annullati altri due concerti - sissiisissi2 : RT @fanpage: Gino Paoli sta male, annullati altri due concerti - vittoriale : ????La data del concerto di Gino Paoli, prevista per il 4 agosto all'Anfiteatro del Vittoriale, è stata annullata p… - fanpage : Gino Paoli sta male, annullati altri due concerti -

Ultime Notizie dalla rete : Gino Paoli

Il concerto diin programma domenica prossima 8 agosto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta è stato annullato "per motivi di salute dell'artista" . Ad annunciarlo è la Fondazione Versiliana che ...Nel 1961 partecipa alla sua prima manifestazione canora ufficiale, il concorso Voci Nuove Disco d'Oro a Reggio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di, qualificandosi per la ...Il concerto di Gino Paoli in programma domenica prossima 8 agosto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta è stato annullato «per motivi di salute ...Un calendario di date per un tour in giro per l'Italia che, al momento, non è stato potuto rispettare da Gino Paoli ...