Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Nina Derwael, imperiale sigillo alle parallele. Salta il duello con Sunisa Lee (Di domenica 1 agosto 2021) Nina Derwael conferma il pronostico della vigilia e vince la medaglia d’oro alle parallele asimmetriche alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La belga non tradisce le aspettative sugli amati staggi, esibisce un ottimo esercizio da 6.7 di D Score e chiude i conti con uno stupendo 15.200. Il tanto atteso duello con Sunisa Lee non è andato in scena: la statunitense, fresca Campionessa Olimpica all-around, ha commesso diverse sbavature e si è dovuta accontentare di 14.500, concedendo così ampio spazio alla sua rivale, la quale non ha tremato e ha ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)conferma il pronostico della vigilia e vince la medaglia d’oroparle asimmetrichedi2021. La belga non tradisce le aspettative sugli amati staggi, esibisce un ottimo esercizio da 6.7 di D Score e chiude i conti con uno stupendo 15.200. Il tanto attesoconLee non è andato in scena: la statunitense, fresca Campionessa Olimpica all-around, ha commesso diverse sbavature e si è dovuta accontentare di 14.500, concedendo così ampio spazio alla sua rivale, la quale non ha tremato e ha ...

