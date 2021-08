Ginnastica artistica | Olimpiadi Tokyo | Artem Dolgopyat vince il corpo libero Sciolto al D Score il pari merito con Zapata!

(Di domenica 1 agosto 2021) Le Finali di Specialità delledi2021 iniziano con il botto e con un incredibile colpo di scena. Alla Ariake Gymnastics Centre, infatti, due atleti ottengono lo stesso punteggio, ma non conquistano la medaglia d’oro a. A fare festa, infatti, è l’israeliano, che beffa lo spagnolo Rayderley Zapata in base a quanto prevede il regolamento in caso di arrivo atà di punti. Entrambi ottengono 14.933, hanno la stessa nota di esecuzione (8.433), ma l’israeliano (che ha pagato un decimo di penalità per un’uscita di pedana) ha eseguito ...

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Eurosport_IT : Magnifiche le nostre ragazze! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ArtisticGymnastics - Eurosport_IT : VANESSA FERRARI SEMPLICEMENTE STUPENDA ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #ArtisticGymnastic…

Le azzurre, nella finale a squadre femminile hanno perso il bronzo per quattro decimi. Però, dicono, hanno gettato le basi per Parigi. L'età media delle ragazze è di 19 anni. La ginnasta americana Simone Biles, la più forte in attività nel suo sport, si è ritirata dalla finale di corpo libero.