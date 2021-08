Gimbo Tamberi | sei medaglia d' oro! Cinque anni dopo il dramma | il trionfo pari merito | lacrime | urla e delirio

Advertising

Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - Eurosport_IT : Qui c'è tutto. Grazie Gimbo. ?????? #Tamberi | #Tokyo2020 - swami_seven : RT @Eurosport_IT: Qui c'è tutto. Grazie Gimbo. ?????? #Tamberi | #Tokyo2020 - lovek1ds : RT @Eurosport_IT: Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi | #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbo Tamberi

Da thriller il salto diper il 2.35 con l'asticella che ha a lungo 'ballato' restando però sui piedritti. Barshim commette il primo errore sul 2.39 e poco dopo anche(all'8° salto) ......sul 2.39 e poco dopo anche(all'8° salto) impatta con l'asticella dando però l'idea di continuare a essere molto fluido e in grado di fare la misura. Un testa a testa emozionante. Con...Entrambi non hanno commesso errori. Da thriller il salto di Gimbo per il 2.35 con l'asticella che ha a lungo "ballato" restando però sui piedritti. Barshim commette il primo errore sul 2.39 e poco ...Ha aspettato cinque anni solo per vivere questo momento, che lo ripaga di tutti i sacrifici compiuti per arrivare fin qui. Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d’oro al termine della finale di salt ...